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Ünlü model , her paylaşımından servet kazanıyor

Giriş Tarihi: 06.11.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 16:57
Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre Victoria's Secret mankenlerinden , Instagram'da yaptığı her paylaşımdan 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyor. Ünlü mankenin Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor
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Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken , her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.

Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.

Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında Victoria's Secret'a katılmış ve Melek olmuştu.

Ünlü model Candice Swanepoel, her paylaşımından servet kazanıyor

Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.

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