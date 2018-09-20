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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!

Giriş Tarihi: 20.09.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 16:18
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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

'ın dünden bugüne değişimi...

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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

Harry Potter filmlerindeki Hermione Granger rolü ile tanınan Fransa doğumluİngiliz aktrist. Teen Vogue dergisine kapak olan en genç insan olan Watson, defalarca Otto ödülünü kazanmıştır.

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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

, İngiliz avukat Jacqueline Luesby ve Chris Watsonçiftinin ilk çocuğu olarak,15 Nisan 1990 tarihinde,Paris, Fransa'da dünyaya geldi.

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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

5 yaşına kadar Paris'te yaşadı. Anne ve babasının boşanmalarının ardından, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte Oxfordshire'a taşındı

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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

10 yaşına geldiğinde,Arthur: The Young Years ve The Happy Prince gibi tiyatro oyunlarında yer almış olsa da, Harry Poter serisi öncesinde ciddi bir oyunculuk deneyimi olmadı.

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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

Harry Potter serisinin ilk filmi, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Watson'un yer aldığı ilk sinema filmi oldu.

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Ünlü oyuncu ’ın son hali yok artık dedirtti!
Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

1999 yılında yapımına başlanan filmin kadrosuna girmesi, oyuncu ajanslarının genç kızın Oxford'daki tiyatro hocaları ile haberleşmesi sayesinde gerçekleşti.

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