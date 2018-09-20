Ünlü oyuncu Emma Watson’ın son hali yok artık dedirtti!

Emma Watson'ın dünden bugüne değişimi... Harry Potter filmlerindeki Hermione Granger rolü ile tanınan Fransa doğumluİngiliz aktrist. Teen Vogue dergisine kapak olan en genç insan olan Watson, defalarca Otto ödülünü kazanmıştır. Emma Watson, İngiliz avukat Jacqueline Luesby ve Chris Watsonçiftinin ilk çocuğu olarak,15 Nisan 1990 tarihinde,Paris, Fransa'da dünyaya geldi. 5 yaşına kadar Paris'te yaşadı. Anne ve babasının boşanmalarının ardından, annesi ve erkek kardeşiyle birlikte Oxfordshire'a taşındı 10 yaşına geldiğinde,Arthur: The Young Years ve The Happy Prince gibi tiyatro oyunlarında yer almış olsa da, Harry Poter serisi öncesinde ciddi bir oyunculuk deneyimi olmadı. Harry Potter serisinin ilk filmi, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Watson'un yer aldığı ilk sinema filmi oldu. 1999 yılında yapımına başlanan filmin kadrosuna girmesi, oyuncu ajanslarının genç kızın Oxford'daki tiyatro hocaları ile haberleşmesi sayesinde gerçekleşti.