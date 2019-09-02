Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

Kırmızı halıda her zaman şık ve bakımlı görmeye alışık olduğumuz ünlüler spor görünümleri ve makyajsız halleriyle şaşırtıyor. Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görüntüsüyle adeta gençlere taş çıkartıyor. Sık sık spor yapan 50 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston makyajlı ve şık görünümünden farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Adriana Lima ve Elsa Hosk gibi mankenler de spor görünümleriyle dikkat çeken isimler arasında. Peki ünlüler spor kıyafetleriyle nasıl görünüyor? İşte ünlülerin dikkat çeken görüntüleriyle spor görünümleri...