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  • Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

Ünlü oyuncu spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer spor görünümleri

Kırmızı halıda her zaman şık ve bakımlı görmeye alışık olduğumuz ünlüler spor görünümleri ve makyajsız halleriyle şaşırtıyor. Ünlü oyuncu spor görüntüsüyle adeta gençlere taş çıkartıyor. Sık sık spor yapan 50 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston makyajlı ve şık görünümünden farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. ve gibi mankenler de spor görünümleriyle dikkat çeken isimler arasında. Peki ünlüler spor kıyafetleriyle nasıl görünüyor? İşte dikkat çeken görüntüleriyle spor görünümleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 11:59
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

Kırmızı halıda her zaman şık ve bakımlı görmeye alışık olduğumuz ünlüler spor görünümleri ve makyajsız halleriyle şaşırtıyor. Ünlü oyuncu spor görüntüsüyle adeta gençlere taş çıkartıyor. Sık sık spor yapan 50 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston makyajlı ve şık görünümünden farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. ve gibi mankenler de spor görünümleriyle dikkat çeken isimler arasında. Peki ünlüler spor kıyafetleriyle nasıl görünüyor? İşte dikkat çeken görüntüleriyle spor görünümleri...

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

ADRIANA LIMA

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Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

ADRIANA LIMA

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

ALESSANDRA AMBROSIO

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

ALESSANDRA AMBROSIO

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

BELLA HADID

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston spor görünümüyle şaşırttı! İşte Jennifer Aniston ve diğer ünlülerin spor görünümleri

BELLA HADID

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