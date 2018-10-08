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  • Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

mankenlerinden , her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

Giriş Tarihi: 08.10.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 08.10.2018 12:13
Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken , her Instagram paylaşımından gelir elde ediyor.

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 29 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

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Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, Instagram'da 11.8 milyon takipçiye sahip.

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında 'a katılmış ve Melek olmuştu.

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

Ayrıca Swanepoel, Afrika'daki çocukların ve annelerinin HIV taşımalarının önüne geçmeyi hedefleyen Mothers2Mothers adındaki bir yardım kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.

Victoria's Secret mankenlerinden Candice Swanepoel, her paylaşımından ufak bir servet kazanıyor!

Güzel manken ikinci kez anne olmak için gün sayarken...

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