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Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

Yabancı bir araştırma şirketinin verilerine göre mankenlerinden , 'da yaptığı her paylaşımdan ufak bir servet kazanıyor. Victoria's Secret'ın meleği Candice Swanepoel Instagram'da 13.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Giriş Tarihi: 24.02.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 14:16
Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

The Sun'da yer alan haberde dünyaca ünlü manken , her paylaşımından gelir elde ediyor.

Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

Araştırma şirketi Bluebella'nın verilerine göre 30 yaşındaki manken, paylaştığı her fotoğraf başına 70 bin dolar kazanıyor.

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Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

Dünyanın en çok kazanan 8. mankeni olan ve Forbes dergisine göre yıllık 7 milyon dolar gelir elde eden Swanepoel, 'da 13.2 milyon takipçiye sahip.

Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

2003'ten aktif olarak mankenlik kariyerine devam eden ünlü manken 2010 yılında 'a katılmış ve Melek olmuştu.

Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

Royal Fantasy Bra adlı 10 milyon dolarlık sütyeni taşıyan birkaç mankenden biri olan isim, yıllardır Forbes'in en çok kazanan mankenler listsinde yer alıyor.

Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

Ayrıca Swanepoel, Afrika'daki çocukların ve annelerinin HIV taşımalarının önüne geçmeyi hedefleyen Mothers2Mothers adındaki bir yardım kuruluşunda aktif olarak görev alıyor.

Yaptığı paylaşımlardan ufak bir servet kazanıyor!

Candice Susan Swanepoel, model. Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal ilinin Mooi River kasabasında Hollanda kökenli Afrikaner bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

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