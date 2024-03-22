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ATEŞ KUŞLARI 49. BÖLÜM FRAGMANI: Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
23:05
Ateş Kuşları 49. bölüm fragmanı için atv ekranlarına dönüldü. Başrollerini İlayda Alişan,Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizi Ateş Kuşları yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Barbar'ın ve kaçırılan çocukların hayatını kurtarmış gibi davranan Çino, Ateş Kuşları'nın güvenini kazanırken onun gerçek yüzünü bilen ve samimiyetine asla güvenmeyen Ali, Ateş Kuşları'yla büyük bir çatışma yaşayacak ve giderek yalnızlaşacaktır. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte yeni ve son bölümden detaylar.