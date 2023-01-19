Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 26 ilde 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacağına dair duyuruda bulundu. Duyurudan sonra bekçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Sınav üzerinden 1250 bekçi alınacak. En son Nisan 2022 yılında başvurular kabul edilmiş ve alımlar gerçekleşmişti. Yeni bekçi alımı 2023 başvuru formu EGM PA tarafından paylaşıldı. Peki, bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde, başvuru şartları neler? İşte bekçi alımı başvuru ekranı