Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:45

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 26 ilde 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacağına dair duyuruda bulundu. Duyurudan sonra bekçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartlar ve başvuru tarihleri hakkında araştırmalar yapılıyor. Sınav üzerinden 1250 bekçi alınacak. En son Nisan 2022 yılında başvurular kabul edilmiş ve alımlar gerçekleşmişti. Yeni bekçi alımı 2023 başvuru formu EGM PA tarafından paylaşıldı. Peki, bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı hangi illerde, başvuru şartları neler? İşte bekçi alımı başvuru ekranı

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?

Bekçi alımı başvuru ekranı 2023 erişime açıldı Şubat ayına kadar devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 1250 Çarşı ve Mahalle Bekçisinin alınacağını duyurdu ve başvurular dün başladı. Vatandaşlar, bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırmalar yapıyor. İşte konu hakkında detaylar

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?

BEKÇİ ALIMI 2023 POLİS AKADEMİSİ TARAFINDAN DUYURULDU

26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır.

Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?

BEKÇİ ALIM YERLERİ

İSTANBUL, İZMİR, TEKİRDAĞ, MUĞLA, VAN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, EDİRNE, ISPARTA, TUNCELİ, IĞDIR, YALOVA, ARDAHAN, MARDİN, SİİRT, HAKKARİ, ŞIRNAK, AĞRI, ÇANKIRI, ÇANAKKALE, NEVŞEHİR, AKSARAY, YOZGAT, BİTLİS, ERZİNCAN, KİLİS

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

2023 1. dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliğine giriş sınavı başvurusu 18 Ocak 2023 tarihinde başladı. Başvurular, 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU FORMU/EKRANI: PA bekçi alımı ne zaman, şartları neler, hangi illerde?

2023/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

SON DAKİKA