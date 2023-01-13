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Haberler Keşfet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 07:52

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı yatan iller hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak zammı ile artan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler ve ailelerine ödeniyor. Güncellenen rakamların ardından 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. SMS ve e devlet ile sorgulanabilen bakım parası 81 ilde kademeli olarak yatırılıyor. İşte, 13 Ocak Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur zammı sonrası artan bakım parası hak sahiplerine ödenmeye devam ediyor. Her ayın ikinci yarısından itibaren yatmaya başlayan bakım aylığı Ocak ayı için araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller 13 Ocak Cuma sorgulaması ile arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, SMS ve e devlet ile evde bakım maaşı sorgulama ekranı 2023…

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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