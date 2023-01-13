Haberler Keşfet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 07:52

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 13 Ocak 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşı yatan iller hak sahipleri tarafından sorgulanmaya başladı. Ocak zammı ile artan devlet desteği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, engelli, yaşlı bireyler ve ailelerine ödeniyor. Güncellenen rakamların ardından 2023 zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, kaç TL, sorgulama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. SMS ve e devlet ile sorgulanabilen bakım parası 81 ilde kademeli olarak yatırılıyor. İşte, 13 Ocak Cuma evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı…