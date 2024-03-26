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Şarkıcı Banu Parlak’tan açıklama! Köpeği komşusunun köpeğini öldürmüştü!
Giriş Tarihi: 26.03.2024 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
12:21
Şarkıcı Banu Parlak’tan açıklama! Köpeği komşusunun köpeğini öldürmüştü!
Olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanmıştı. Banu Parlak'a ait 'Drago' isimli köpek komşusu Kılıç ailesine ait 'Leo' isimli köpeğe saldırdı. Leo, kurtarılamadı. Saldırı sonucu köpeği ölen Kılıç ailesi, Banu Parlak'tan şikayetçi oldu. Köpeğin öldüğü saldırı anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Leo ise yaşadığı evin ön bahçesindeki en sevdiği yerde toprağa verildi.