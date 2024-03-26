Şarkıcı Banu Parlak’tan açıklama! Köpeği komşusunun köpeğini öldürmüştü!

"YALAN SÖYLÜYOR, BANU PARLAK KATİLDİR"

Yasemin Kılıç, "Yan komşumuz Banu Parlak kendisi Alabai cinsi büyük bir köpek besliyor. Biz dün annemle saat 16.00 sularında Leo'yu dolaştırdıktan sonra gördük onun orada olduğunu ve hırçın hareketleri olduğunu. O sebepten dolayı biz kendi önlemimizi aldık. Ben onların evinin önünden değil de aşağı yoldan geldim. Evime girmek üzereyken, kendisi de tam o sırada köpeği ile birlikte dışarı çıkıyordu. 'Hadi gidiyoruz' dedi ve demir kapıyı açtı. Sonra köpek tasmasız bir şekilde ne boğazlığında ne ağzında hiçbir tasma olmadan Leo'yu görür görmez hemen koşarak Leo'ya saldırdı. Ben hiçbir şey yapamadım. Kısa mesafeydi, koşarak geldi. Ben Leo'yu çekemedim. Ben ilk tek başımaydım. Bağırdım, kimse gelmedi. Ayağımla ittirmeye çalıştım, itemedim. Çok büyük bir köpek, bırakmadı Leo'yu. Ondan sonra ben müdahale etmeye çalıştım, yapamadım, gücüm yetmedi. Sürekli bağırdım, çağırdım, kalabalık çok geç geldi. Sonra da onlar da ayırmadı. Leo ağzındaydı.