Köpeği, diğer köpeği parçalamıştı! Banu Parlak: "Hiç olmasını istemediğim şeyler oldu"
Fenomen Banu Parlak'ın Drago isimli köpeği, aynı sitedeki Leo isimli köpeği dün öldürmüştü. Köpeğinin tasmasız olduğunu belirten komşuları ve hayvanseverler, Banu Parlak'a büyük tepki göstermişlerdi. Banu Parlak, bugün sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Tasmasız değildi. Saldırgan ve yasaklı bir ırk olmadığı halde tasmasız gezmiyor. O da bir hayvan. Birden panikle oldu. Olmasını istemiyordum. Telafisi yok ama ne gerekiyorsa yaparım." dedi.
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