Adrenalini tavan yaptıran izlemeye doyamayacağınız en iyi 45 aksiyon filmi

Aksiyon filmleri sinema salonlarından en ilgi çeken türleri arasında yer alıyor. Hem ses hem de görsel efektlerle izleyiciyi ekrana kilitleyen aksiyon filmleri teknoloji geliştikçe daha da dikkat çekici olmaya başladı. İnsanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmleri her zaman izleyiciyi büyülemeyi sürdürüyor. Peki son zamanların en çok izlenen ve izlediğinde adrenalini tavan yaptıran aksiyon filmleri nelerdir? İşte adrenalini tavan yaptıran en iyi 45 aksiyon filmi...