Brad Pitt artık Oscar’lı bir oyuncu

EN İYİ FİLM

1917 açık ara favori

Cem Altınsaray 1917 The Irishman Şenay Aydemir 1917 The Irishman Janet Barış 1917 Parazit Yeşim Burul 1917 Parazit Cumhur Canbazoğlu 1917 Parazit Murat Erşahin 1917 Parazit Burak Göral 1917 The Irishman Nil Kural 1917 Marriage Story Sevin Okyay Parazit 1917 Olkan Özyurt 1917 The Irishman Uğur Vardan 1917 The Irishman Burçin Yalçın 1917 Joker



ADAYLAR