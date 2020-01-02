Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (3 Ocak 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek. Keira Knightley'in başrolünde oynadığı "Resmi Sırlar" izleyici ile buluşacak. Rupert Goold'un yönettiği "Judy", oyuncu ve şarkıcı Judy Garland'ın, 1968 yılında sahne almak için gittiği Londra'da yaşadıklarını anlatıyor. Bilim kurgu filmi "2177 Hackerları", hafızasını kaybeden bir adamın peşindekilerden kaçış hikayesini konu alıyor. Merakla beklenen "Baba Parası" filmi 1 Ocak'ta izleyiciyle buluştu. İşte haftanın filmleri...