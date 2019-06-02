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  • Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Olmak İster 827. bölüm soru ve

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Olmak İster 827. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, birbirinden renkli yarışmacılara zorlu anlar yaşattı. Bazı yarışmacılar kolay sorularda zorlanırken, bazı yarışmacılar ise zor denebilecek sorularda doğru cevabı hemen söyleyerek ekran başındakileri şaşırttı. Yarışmanın en ilginç anlarından biri ise 'ın sorduğu bir sorudaki şıklardı. Şıkların arasında İzel, Çelik ve Ercan'ı gören yarışmacı ister istemez 4. şık olan "Çomak" yanıtına yöneldi. Bakın o ilginç soru neydi ve doğru cevap hangi şık çıktı... İşte 'in 1 Haziran 2019 gecesi yayınlanan 827. bölüm tüm soru ve ...

Giriş Tarihi: 02.06.2019 01:12 Güncelleme Tarihi: 02.06.2019 01:13
Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Olmak İster 827. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, birbirinden renkli yarışmacılara zorlu anlar yaşattı.

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Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Bazı yarışmacılar kolay sorularda zorlanırken, bazı yarışmacılar ise zor denebilecek sorularda doğru cevabı hemen söyleyerek ekran başındakileri şaşırttı.

Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Yarışmanın en ilginç anlarından biri ise 'ın sorduğu bir sorudaki şıklardı.

Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Şıkların arasında İzel, Çelik ve Ercan'ı gören yarışmacı ister istemez 4. şık olan "Çomak" yanıtına yöneldi.

Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Bakın o ilginç soru neydi ve doğru cevap hangi şık çıktı...

Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

İşte Kim Olmak İster'in 1 Haziran 2019 gecesi yayınlanan 827. bölüm tüm soru ve ...

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