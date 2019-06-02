Bu soru herkesi şaşırttı! Kim Milyoner Olmak İster 827. bölüm soru ve cevapları

Televizyon ekranlarının en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 827. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Birbirinden ilginç soru ve cevaplar, birbirinden renkli yarışmacılara zorlu anlar yaşattı. Bazı yarışmacılar kolay sorularda zorlanırken, bazı yarışmacılar ise zor denebilecek sorularda doğru cevabı hemen söyleyerek ekran başındakileri şaşırttı. Yarışmanın en ilginç anlarından biri ise Murat Yıldırım'ın sorduğu bir sorudaki şıklardı. Şıkların arasında İzel, Çelik ve Ercan'ı gören yarışmacı ister istemez 4. şık olan "Çomak" yanıtına yöneldi. Bakın o ilginç soru neydi ve doğru cevap hangi şık çıktı... İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 Haziran 2019 gecesi yayınlanan 827. bölüm tüm soru ve cevapları...
Giriş Tarihi: 02.06.2019
01:12
Güncelleme Tarihi: 02.06.2019
01:13