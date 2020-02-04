Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 864. bölümüyle ekranlara geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmada yine birbirinden ilginç soru ve cevaplar vardı. 15 bin TL'lik baraj sorusunu geçmeyi başarabilen yarışmacılar kadar ilk sorularda elenen yarışmacılar da yarışmaya renk kattı. Geceye damga vuran soru ise "hangi ifade yanlıştır?" sorusuydu. Birbirinden ilginç cevaplar arasında zorlanan yarışmacı tam 30 bin TL'lik soruya bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm tüm soru ve cevapları...