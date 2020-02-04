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Cevabı duyunca şaşıracaksınız! 864. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 864. bölümüyle ekranlara geldi. 'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmada yine birbirinden ilginç soru ve vardı. 15 bin TL'lik baraj sorusunu geçmeyi başarabilen yarışmacılar kadar ilk sorularda elenen yarışmacılar da yarışmaya renk kattı. Geceye damga vuran soru ise "hangi ifade yanlıştır?" sorusuydu. Birbirinden ilginç cevaplar arasında zorlanan tam 30 bin TL'lik soruya bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm tüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 01:58
Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 864. bölümüyle ekranlara geldi.

Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmada yine birbirinden ilginç soru ve vardı.

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Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

15 bin TL'lik baraj sorusunu geçmeyi başarabilen yarışmacılar kadar ilk sorularda elenen yarışmacılar da yarışmaya renk kattı.

Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

Geceye damga vuran soru ise "hangi ifade yanlıştır?" sorusuydu.

Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

Birbirinden ilginç arasında zorlanan tam 30 bin TL'lik soruya bakın hangi cevabı verdi.

Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları

İşte 864. bölüm tüm soru ve cevapları...

Cevabı duyunca şaşıracaksınız! Kim Milyoner Olmak İster 864. bölüm soru ve cevapları
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