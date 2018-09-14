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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!

'un 'u Kit Harrington, dizinin merakla beklenen finaliyle ilgili ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 14.09.2018 22:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 22:59
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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!
Jon Snow'dan Game of Thrones finaliyle ilgili şok açıklama!
Yeni filmi The Death and Life of John F. Donovan için Toronto Uluslararası Film Festivali’nde düzenlenen panelde konuşan Harington’a ’un final bölümleri soruldu.
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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!
Jon Snow'dan Game of Thrones finaliyle ilgili şok açıklama!
31 yaşındaki İngiliz oyuncu, “8-9 yıla yayılan bir dizinin final yapması inanılmaz zor bir şey. Bence herkesi memnun etmeyecek. Zaten herkesi memnun edemezsiniz. Benim favori dizilerim The Sopranos, Breaking Bad, The Wire; hepsi bu şekilde sona erdi. Sizi asla tatmin etmez” şeklinde konuştu.
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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!
Jon Snow'dan Game of Thrones finaliyle ilgili şok açıklama!
Dizide Jaime Lannister karakterine hayat veren bir diğer başrol oyuncusu Nikolaj Coster-Waldau final sezonuyla ilgili ipucu vermişti.
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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!
Jon Snow'dan Game of Thrones finaliyle ilgili şok açıklama!
Waldau, “Final senaryosunu okudum ve D. B. Weiss ve David Benioff’a, ‘Daha iyisini yapamazdınız’ dedim. Bunca yıl bu dizide çalışmış biri olarak hep dizinin nasıl sona ereceğini tahmin etmeye çalışmıştım. Senaryoyu okuduğumda bazı kısımlar tahmin ettiğim gibiydi ancak diğer kısımlar kesinlikle şoke edici ve sürpriz doluydu. İçerisinde gizemli bir cinayetin olduğu ve finalde bu cinayetin bir anlam ifade etmediğini anladığınız korkunç diziler vardır ya, bu onlardan biri değil. Burada dev yapbozun tüm parçaları birleşiyor” demişti.
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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!
Jon Snow'dan Game of Thrones finaliyle ilgili şok açıklama!
Öte yandan Kit Harington, Toronto’da verdiği bir röportajda, en büyük hayalinin Harry Potter filminde rol almak olduğunu söyleyerek, “Hep Harry Potter olmak istedim” ifadesini kullanmıştı.
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'dan finaliyle ilgili şok açıklama!
Jon Snow'dan Game of Thrones finaliyle ilgili şok açıklama!

NTV'ye göre 'un final sezonunun 2019'un yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.

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