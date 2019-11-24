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  • Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

'nun gözyaşları... 846. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması bu akşam 846. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yarışmada sorulan ile ilgili soru, Ezel dizisinde yıllarca birlikte oynadığı Kenan İmirzalıoğlu'nu oldukça duygulandırdı. Tuncel Kurtiz'in sesini duyunca gözyaşlarını tutmakta zorlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun kelimeler adeta boğazını düğümledi... İşte 846. bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in tüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 24.11.2019 01:39 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 01:40
Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması bu akşam 846. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptığı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

Yarışmada sorulan ile ilgili soru, Ezel dizisinde yıllarca birlikte oynadığı 'nu oldukça duygulandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

'in sesini duyunca gözyaşlarını tutmakta zorlanan 'nun kelimeler adeta boğazını düğümledi...

Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları

İşte 846. bölümüyle ekranlara gelen 'in tüm soru ve cevapları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun gözyaşları... Kim Milyoner Olmak İster 846. bölüm soru ve cevapları
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