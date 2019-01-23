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Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

Kitap okumak kışın bir başka güzel değil mi? 'nin online kitabevi idefix, soğuk kış günlerinde hikayeleriyle içinizi ısıtacak en güzel kitapları derledi. Yeni çıkan kitapların yanı sıra klasikleşmiş başucu kitapları da listede yer alıyor! İşte idefix'in seçtiği kitaplar...

Giriş Tarihi: 23.01.2019 11:16 Güncelleme Tarihi: 23.01.2019 11:20
Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

ANNA KARENINA

Kış romanları deyince, kuşkusuz akla gelen ilk alt başlık Rus Edebiyatı oluyor. Gelmiş geçmiş en iyi romanlar listelerinde de her dönem yer alan "Anna Karenina", 19. yüzyıl Rus toplumunun ruhsal dalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışık tutan bir başyapıt olarak öne çıkıyor. Tolstoy, Anna Karenina'da sıradışı bir gözlem gücü ile aşk, evlilik, ihanet gibi temaların izini sürerken roman sanatına yepyeni ve uzun soluklu bir boyut katıyor. Modern dünya edebiyatının otoritelerince gelmiş geçmiş en iyi romanlardan biri olarak kabul edilen Anna Karenina, güncelliğini bugün de koruyor.

Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

KAR

Kitapta geçen hikaye, Ka adında bir şair ve köşe yazarının Kars ilinde gerçekleşen kadın intiharlarını çalıştığı gazetedeki köşesinde yazmak amacıyla soğuk bir kış ayında Kars iline araştırma yapmaya gitmesiyle başlıyor. Orhan Pamuk'un toplumsal gerçekçiliği mistisizmle harmanlayarak ortaya koyduğu bu eser, 'nin postmodern edebiyat örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

KUŞLAR YASINA GİDER

Hasan Ali Toptaş, "Kuşlar Yasına Gider"de romancılığa yeni bir boyut katıyor. Anlatmıyor, söylemiyor; nefeslendiriyor. Kuşlar Yasına Gider, atların koşması kadar doğal, kaleme iç çektirecek kadar merhametli bir roman olarak nitelendiriliyor.

BİR KIŞ GECESİ EĞER BİR YOLCU

Italo Calvino'nun yazarlık dehasını konuşturduğu, Calvino'nun Calvino'yu okuduğu, okurluk ve yazarlık üzerine bir başyapıt olan "Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu", kışın okunacak kitaplar listesinin en gözdeleri arasında yer alıyor.

Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

KAR KOKUSU

Yarı otobiyografik bir roman olan "Kar Kokusu", sadece Komünist Partisi'nin değil, uluslararası devrimci hareketin bir dönemine de farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor.

KARDAN KIZ

Çiftlikte yaşayan Jack ve Mabel, çok çalıştıkları günlerin ardından 1920'lerin Alaska'sında kendilerine sakin bir yaşam kurarlar. İkisi de artık sahip olmaları imkânsız bir çocuk özlemi çekmektedirler. Yine de birbirlerine olan aşkları çok güçlüdür ve mevsimin ilk karı yağdığınd

TAHT OYUNLARI

George R. R. Martin, türünün sınırlarını zorladığı "Taht Oyunları" ile bir şaheser ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarını kesinlikle memnun edecek epik serinin ilk cildi gizem, entrika, aşk ve macera dolu sayfalarıyla büyülüyor.

Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

DOKTOR JİVAGO

Ülkemizde romancı olarak tanınan Rus edebiyatının büyük şairi Boris Pasternak'ın tek romanı "Doktor Jivago", 1917 ihtilalinin gölgesi altında üç hayatı konu alıyor. 1956'da SSCB tarafından yayımlanması uygun görülmeyen, 1957'de gizlice kaçırıldığı İtalya'da ilk kez yayımlanan ve 1958 Nobel Ödülünü Pasternak'a kazandıran kitap, 1965 yılında David Lean'in yönettiği 3.5 saat uzunluğundaki epik film uyarlaması ile de tanınıyor.

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

1960 yılında yayımlandığından bu yana bütün edebiyatseverlerin gönlünde özel bir yer edinen, Pulitzer ödüllü "Bülbülü Öldürmek" Amerika'nın güneyinde yaşanan ırkçılığı ve eşitsizliği bir çocuk kahramanın, Scout Finch'in gözünden anlatıyor.

Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

KÜÇÜK KADINLAR

"Küçük Kadınlar", March ailesinin ve dostlarının asla eskimeyen ve her dönemde büyük bir beğeniyle okunan öyküsüdür. Kitabın yazarı Louisa May Alcott kendi yaşam öyküsü üzerine kurmuş olduğu Küçük Kadınlar'da zor koşullarda bile mutlu bir yaşam sürdürülebileceğini anlatıyor.

EJDERHA DÖVMELİ KIZ-MİLLENNİUM SERİSİ 1. KİTAP

İsveçli gazeteci Stieg Larsson'un zihne kazınacak sahneler, çarpıcı ve canlı karakterler, okurları adeta yerlerine çivileyecek sürükleyici bir kurgu ile her sayfasını ağır ağır ve dokuyarak yazdığı Millennium serisinin ilk kitabı "Ejderha Dövmeli Kız", kış aylarında okunacak ideal kitaplar arasında yer alıyor.

Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

VAHŞETİN ÇAĞRISI

Dünya edebiyatında kendi kendini yetiştiren yazarların en yetkin örneklerinden biri olan Jack London, en güçlü ve etkileyici yapıtlarından biri sayılan "Vahşetin Çağrısı"nda, kızağa koşulan bir kurt köpeğinin amansız yaşam savaşını anlatıyor.

BÜYÜLÜ DAĞ

Dünya edebiyatının çağdaş klasikleri arasında anılan "Büyülü Dağ", tam bir çağ romanı olarak dikkat çekiyor. Kişisel deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ve "zaman" ve "psikanaliz" üzerine denemelerin de yer yer kendini gösterdiği bu büyük romanın yayınlanmasından sonra Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen Thomas Mann, yirminci yüzyıl Alman edebiyatının en önemli temsilcileri arasında sayılıyor.

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