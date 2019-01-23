Kışın kahve eşliğinde okuyabileceğiniz kitaplar!

KAR KOKUSU

Yarı otobiyografik bir roman olan "Kar Kokusu", sadece Türkiye Komünist Partisi'nin değil, uluslararası devrimci hareketin bir dönemine de farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyor.

KARDAN KIZ

Çiftlikte yaşayan Jack ve Mabel, çok çalıştıkları günlerin ardından 1920'lerin Alaska'sında kendilerine sakin bir yaşam kurarlar. İkisi de artık sahip olmaları imkânsız bir çocuk özlemi çekmektedirler. Yine de birbirlerine olan aşkları çok güçlüdür ve mevsimin ilk karı yağdığınd

TAHT OYUNLARI

George R. R. Martin, türünün sınırlarını zorladığı "Taht Oyunları" ile bir şaheser ortaya koyuyor. Dünyanın dört bir yanındaki fantastik edebiyat okurlarını kesinlikle memnun edecek epik serinin ilk cildi gizem, entrika, aşk ve macera dolu sayfalarıyla büyülüyor.