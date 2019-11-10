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  • Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

sorusu çok konuşuldu... 842. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması bu akşam 842. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu. Günün, cevabı en çok merak edilen sorusu ise Osmanlı Devleti ile ilgiliydi. 'nın saraydaki ilk görevinin sorulduğu sorunun cevabı arama motorlarında sıkça aratıldı. İşte 842. bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in tüm soru ve cevapları...

Giriş Tarihi: 10.11.2019 01:38 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019 01:39
Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması bu akşam 842. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı.

Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

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Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

Günün, cevabı en çok merak edilen sorusu ise Osmanlı Devleti ile ilgiliydi. 'nın saraydaki ilk görevinin sorulduğu sorunun cevabı arama motorlarında sıkça aratıldı.

Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

İşte 842. bölümüyle ekranlara gelen 'in tüm soru ve cevapları...

Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları
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Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları
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