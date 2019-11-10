Köprülü Mehmed Paşa sorusu çok konuşuldu... Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 842. bölümüyle atv ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptı program her hafta izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Ekran başındakileri hem eğlendiren hem de ilginç ve yeni bilgiler öğreten Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanan bölümüyle de sosyal medyada oldukça konuşuldu. Günün, cevabı en çok merak edilen sorusu ise Osmanlı Devleti ile ilgiliydi. Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevinin sorulduğu sorunun cevabı arama motorlarında sıkça aratıldı. İşte 842. bölümüyle ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'in tüm soru ve cevapları...