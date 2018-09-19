Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
TV'nin Oscarları sayılan Emmy Ödülleri'nde "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi bir kez daha Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Glenn Weiss'in kız arkadaşına evlenme teklifi geceye damga vurdu
Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 09:57
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!