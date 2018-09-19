Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen, Michael Che ve Colin Jost'un sunduğu 70'inci Emmy Ödülleri'nde 17 yıldır üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO kanalı, tahtı Netflix'e devretti. HBO, bu yıl Emmy Ödülleri'nde son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybederken, her iki kanal da 23 Emmy aldı.



