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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

TV'nin ları sayılan 'nde "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi bir kez daha Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Glenn Weiss'in kız arkadaşına evlenme teklifi geceye damga vurdu

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Giriş Tarihi: 19.09.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 09:57
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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

TV'nin ları sayılan 'nde "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi bir kez daha Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Glenn Weiss'in kız arkadaşına evlenme teklifi geceye damga vurdu.

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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

Bu yıl 70'incisi düzenlenen 'nde, Netflix ve HBO kanallarının dizileri kıyasıya yarışırken, Game of Thrones (Taht Oyunları) hayranlarını yine hayal kırıklığına uğratmayarak, "En İyi Drama Dizisi" ödülünün sahibi oldu.

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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

Dizinin oyuncularından Peter Dinklage da drama türünde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

Bu yılki ödül töreninin en iyi çıkış yapan dizisiyse komedi kategorisinde yarışan "The Marvelous Mrs. Maisel" oldu. Ödül törenine damga vuran ise yönetmen Glenn Weiss'in sürpriz evlenme teklifiydi.

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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

NETFLIX, HBO'YU GEÇTİ

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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen, Michael Che ve Colin Jost'un sunduğu 70'inci 'nde 17 yıldır üst üste en çok dalda adaylık kazanan HBO kanalı, tahtı Netflix'e devretti. HBO, bu yıl Emmy Ödülleri'nde son 20 yılda ilk kez Emmy Ödülleri'nde en çok aday çıkaran kanal unvanını kaybederken, her iki kanal da 23 Emmy aldı.

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Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!
Sahnede öyle bir şey yaptı ki...Ödül gecesine damgasını vurdu!

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