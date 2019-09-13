Şule bir yükseliş hikâyesi

BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİ

Şule Yüksel'i en çok Müslüman kadın hareketinin öncüsü olmasıyla tanıyoruz... Müslümanlığını yalnızca bir kimlik adı olarak kullandığı günlerden, kavrayış ve yaşayış günlerine geçişi elbette kolay olmadı. Tüm gönlüyle sürdürmeyi tercih ettiği hayatla taban tabana zıt bir aile kültüründen geliyordu çünkü. Düşüncelerinin ve inandıklarının ayağı sağlam bir şekilde yere basması için acele etmedi.

Okudu, düşündü, yazdı, hissetti ve ömrünü, İslâm'ın kaideleri gereğince yaşamaya vakfetmenin tohumlarını serpmeye başladı içine.

Huzur Sokağı, Duyuşlar, Gençliğin Izdırabı, İslâm'da ve Günümüzde Kadın gibi çeşitli türlerde eserlere imza attı; ancak Şule Yüksel'i Şule Yüksel yapan edebi kimliği, gazeteciliği, yazarlığı değildi belki, ki kendisi de bu konularda büyük iddialarda bulunmadı hiçbir zaman. Onu tüm yeteneklerinin karmasında insanlara yaklaştıran şey, başörtülü Müslüman kadının dönemin soğuk ve karanlık günlerinde yaşadığı psikolojik baskıya karşı aldığı tavır ve aksiyondu!



