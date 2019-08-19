Tarihi Rüstem Paşa Camii'nin hatlarına kadın eli değdi

İLK HATTATIN KİMLİĞİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Camideki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Çiğdem Serap Şimşek, "Edirne Selimiye Camii, yine Tekirdağ'daki tarihi Orta Cami, Gelibolu Mevlevihane restorasyonu, Sultan Reşat Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi ve Kapalıçarşı restorasyonlarında da görev aldım. Burada ilk önce mikro enjeksiyon ile duvar güçlendirmeleri yapıldı.

Daha sonra vitray ve barak kayıtları tamamladık. Bazı işlemeler ve eserler zaman içinde boya ve sıva altında kalmıştı. Raspa yöntemi ile bunları ortaya çıkardık. Daha sonra da bu eserleri ihya ederek gün yüzüne çıkardık. Hat yazılarımız mevcuttu; ancak zamanla kaybolmaya yüz tutmuş hatları biz elden geçirerek, ilk hallerine döndürmeyi hedef aldık. Bu caminin ilk hattatı, Nişancı El Fakir Hasan'dır. Hz. Hüseyin yazan işlemenin altında imzası bulunuyor. Buradan ilk hattatın kimliğini gün yüzüne çıkarmış olduk" diye konuştu.