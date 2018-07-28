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Yeni filminin su belli oldu

serisinin 9'uncu devam halkasında rol alacak lar belli oldu. da sürpriz isimler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.07.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 14:28
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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

'ın () yeni çekilecek devam halkasında kimlerin rol alacağı belli oldu. Filmde, 2016 yılında hayatını kaybeden Carrie Fisher da rol alacak.

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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

Önceki filmlerde Prenses Leia rolünü canlandıran Fisher, : The Force Awakens (: Güç Uyanıyor) filmi için çekişen ancak kullanılmayan görüntüleriyle Star Wars 9'da yer alacak.

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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

Yönetmen JJ Abrams, "Carrie Fisher'ı çok seviyoruz. 7'nci bölümde beraber çektiğimiz gösterilmeyen görüntüleri 9'uncu bölümde kullanarak Carrie'nin mirasını ve Leia rolünü onurlandırmanın yolunu bulduk" dedi.

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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu
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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

Filmde ayrıca 81 yaşındaki Billy Dee Williams da yine Lando Calrissian rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

Film ekibinde yapılan açıklamaya göre ya yine Richard E Grant dahil oluyor.

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Yeni filminin su belli oldu
Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

1977 yılında çekilen ilk filminde rol alan Mark Hamill, yeni filme yine Luke Skywalker olarak dönüyor.

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