Yeni Star Wars filminin kadrosu belli oldu

Star Wars serisinin 9'uncu devam halkasında rol alacak oyuncular belli oldu. Kadroda sürpriz isimler yer alıyor. Star Wars'ın (Yıldız Savaşları) yeni çekilecek devam halkasında kimlerin rol alacağı belli oldu. Filmde, 2016 yılında hayatını kaybeden Carrie Fisher da rol alacak. Önceki filmlerde Prenses Leia rolünü canlandıran Fisher, Star Wars: The Force Awakens (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) filmi için çekişen ancak kullanılmayan görüntüleriyle Star Wars 9'da yer alacak. Yönetmen JJ Abrams, 'Carrie Fisher'ı çok seviyoruz. 7'nci bölümde beraber çektiğimiz gösterilmeyen görüntüleri 9'uncu bölümde kullanarak Carrie'nin mirasını ve Leia rolünü onurlandırmanın yolunu bulduk' dedi. Filmde ayrıca 81 yaşındaki Billy Dee Williams da yine Lando Calrissian rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Film ekibinde yapılan açıklamaya göre kadroya yine Richard E Grant dahil oluyor. 1977 yılında çekilen ilk Star Wars filminde rol alan Mark Hamill, yeni filme yine Luke Skywalker olarak dönüyor.