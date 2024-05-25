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Haberler Galeri 13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 13:04

13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer almıştı. Türk dizi tarihine adını yazdıran gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri bir dönem izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin 13 yıl sonra yeni set görüntüleri ortaya çıktı.

13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kanal D'nin gençlik dizisi Kavak Yelleri'nin yeni set görüntüleri ortaya çıktı.

13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Başrollerini Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Aslı Enver ve Sarp Apak'ın paylaştığı Kavak Yelleri dizisi, 170 bölümle seyirciyi 5 sezon boyunca ekran başına topladı.

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13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

2007-2011 yılları arasında yayınlanan gençlik dizisi, sıkı dostlukları, ilk aşkları, ÖSS baskıları, okul hayatları, aşılmaya çalışılan aile sorunlarını anlatır.

13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin 13 yıl sonra yeni set görüntüleri ortaya çıktı.

13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri’nin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Set fotoğrafçısı Gökçe Pehlivanoğlu, 13 yıl önce sette çektiği fotoğrafları paylaştı.

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