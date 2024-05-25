Giriş Tarihi: 25.05.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
13:04
13 yıl önce final yapmıştı... Fenomen dizi Kavak Yelleri'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı
2007-2011 yılları arasında yayımlanan gençlik ve drama türündeki Kavak Yellerin'de Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi birçok ünlü isim yer almıştı. Türk dizi tarihine adını yazdıran gençlik dizilerinden olan Kavak Yelleri bir dönem izleyiciyi ekrana kilitlemişti. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin 13 yıl sonra yeni set görüntüleri ortaya çıktı.