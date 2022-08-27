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Haberler Galeri 15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!
Giriş Tarihi: 27.08.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 07:48

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

Ecrin Su Çoban, çocuk yaşta söylediği şarkılar ve çektiği videolarla dikkat çekti. Ardından dizi ve filmlerde rol almaya başladı. En son Masal Şatosu: Gizemli Misafir adlı filmin başrolünde yer alan 15 yaşındaki oyuncu, büyük bir sorumsuzluğa imza atmıştı. Ecrin Su Çoban, önceki gün ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmıştı. Direksiyon başında Bas Gaza Aşkım Bas Gaza şarkısını son ses açan Ecrin Su Çoban, insanların can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Bu de kez genç oyuncunun babası Taner Sami Çoban'ın, motosiklet kullanırken küçük kızını önüne alıp kask takmadan dolaştırdığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Ecrin Su Çoban'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

GÜNAYDIN, 15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban'ın ehliyetsiz araç kullandığı anlara dair görüntüleri yayınlamıştı.

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

Çoban, kabahatli olduğunu kabul edip "Babam yanımdaydı. Trafiğe kapalı alanda araba kullandım. Bunun suç olduğunu biliyordum" dedi.

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15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

Ancak bu açıklamadan kısa süre sonra bu kez genç oyuncunun babası Taner Sami Çoban'ın, motosiklet kullanırken küçük kızını önüne alıp kask takmadan dolaştırdığı ortaya çıktı.

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

Baba Çoban, küçük kızını kurallara aykırı şekilde motosikletle gezdirdi.

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

NE OLMUŞTU?

Ecrin Su Çoban, 15 yaşında... Çocuk yaşlarda fenomen olarak oyunculuğa adım attı. 'Masal Şatosu' serisinin ilk filmi 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'te rol aldı.

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