Giriş Tarihi: 27.08.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 07:48

15 yaşındaki oyuncu Ecrin Su Çoban’ın ehliyetsiz araç kullanması büyük tepki çekmişti! Kuralsız baba!

Ecrin Su Çoban, çocuk yaşta söylediği şarkılar ve çektiği videolarla dikkat çekti. Ardından dizi ve filmlerde rol almaya başladı. En son Masal Şatosu: Gizemli Misafir adlı filmin başrolünde yer alan 15 yaşındaki oyuncu, büyük bir sorumsuzluğa imza atmıştı. Ecrin Su Çoban, önceki gün ehliyetsiz bir şekilde araç kullanmıştı. Direksiyon başında Bas Gaza Aşkım Bas Gaza şarkısını son ses açan Ecrin Su Çoban, insanların can güvenliğini tehlikeye atmıştı. Bu de kez genç oyuncunun babası Taner Sami Çoban'ın, motosiklet kullanırken küçük kızını önüne alıp kask takmadan dolaştırdığı ortaya çıktı. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan, bugünkü yazısında Ecrin Su Çoban'ı kaleme aldı. İşte o yazı…