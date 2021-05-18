HaberlerGaleri17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 11:49Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 11:54
17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!
Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ile Derin Talu da gündemden düşmüyor. Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirdi. Dekolteli pozu ile dikkat çeken 17 yaşındaki Derin Talu geçtiğimiz aylarda lise mezuniyeti fotoğrafı ile olay olmuştu. "Bu nasıl liseli?" yorumları yapılmıştı. Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu. İşte Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun iddialı pozları...