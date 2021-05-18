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Haberler Galeri 17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 18.05.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 11:54

17 yaşındaki 'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!

'nin kendi kadar kızları ile da gündemden düşmüyor. Derin Talu sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirdi. ile dikkat çeken 17 yaşındaki Derin Talu geçtiğimiz aylarda lise mezuniyeti fotoğrafı ile olay olmuştu. "Bu nasıl liseli?" yorumları yapılmıştı. Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu. İşte Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun iddialı pozları...

17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!

'nin kendi kadar kızları ile da gündemden düşmüyor.

17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!

'nin küçük kızı sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile yine adından söz ettirdi.

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17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!

ile dikkat çeken 17 yaşındaki geçtiğimiz aylarda lise mezuniyeti fotoğrafı ile olay olmuştu. "Bu nasıl liseli?" yorumları yapılmıştı.

17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!

, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu.

17 yaşındaki Derin Talu'nun büyük görünme merakı... Derin Talu'nun dekolteli badysiyle sosyal medyayı salladı!

İşte 'nin küçük kızı 'nun iddialı pozları...

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