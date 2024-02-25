Giriş Tarihi: 25.02.2024 08:00
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
08:02
19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Ünlü komedyen Tolga Çevik "Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik"
Kahkahalara boğan filmlerinden de tanıdığımız oyuncu Tolga Çevik, özellikle Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin programlarıyla gönülleri fethetmeyi başarmıştı. Kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da da parmakla gösterilen oyunculardan olan Tolga Çevik'in kiminle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor... Tan ve Tuna adından iki çocuğu olan Tolga Çevik son olarak katıldığı programda eşi, evliliği ve babalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Tolga Çevik, 19 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi ile tanışmalarının 10. dakikasında evlenmeye karar vermiş... İşte ünlü komedyen Tolga Çevik'in 19 yıllık eşi ve çocukları Tan ve Tuna...