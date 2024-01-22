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Haberler Galeri Ünlü komedyen Tolga Çevik'in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! "Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik"
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:50

Ünlü komedyen Tolga Çevik'in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! "Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik"

Kahkahalara boğan filmlerinden de tanıdığımız oyuncu Tolga Çevik, özellikle Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin programlarıyla gönülleri fethetmeyi başarmıştı. Kariyerinin yanı sıra aile yaşantısıyla da da parmakla gösterilen oyunculardan olan Tolga Çevik'in kiminle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor... Tan ve Tuna adından iki çocuğu olan Tolga Çevik son olarak katıldığı programda eşi, evliliği ve babalığıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Tolga Çevik, 19 yıldır aynı yastığa baş koyduğu eşi ile tanışmalarının 10. dakikasında evlenmeye karar vermiş... İşte ünlü komedyen Tolga Çevik'in 19 yıllık eşi ve çocukları Tan ve Tuna...

Ünlü komedyen Tolga Çevik’in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Oyuncu ve komedyen Tolga Çevik son olarak katıldığı Ceyda Düvenci'nin programında evliliği hakkında samimi itiraflarda bulundu. Tolga Çevik'in ilk görüşte aşık olduğu ve tanışmalarının 10. dakikasında evlenmeye karar verdiği eşi bakın kim çıktı?

Ünlü komedyen Tolga Çevik’in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

19 yıllık mutlu evlilikleri devam eden ve Tuna ile Tan adında iki çocukları olan çiftten ünlü komedyen Tolga Çevik, Ceyda Düvenci'nin "Eşinle tanıştığınız gün evlenmeye karar vermişsiniz" ifadesi üzerine "O gün 10. dakika içinde... Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. Biz senle evleneceğiz biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi. Söz, nişan falan, o çok gençti tanıştığımızda, 3 yıl sonra da evlendik. Çoğu kişi de inanmıyor, bizim Rıza Sönmez şahittir, inanmayan ona sorabilir" dedi.

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Ünlü komedyen Tolga Çevik’in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Bambaşka Sohbetler programının konuğu Tolga Çevik "Akşam yemeğini beraber yiyelim nesliyiz biz. Bunu biz korumasak çocuklarımız koruyor. Çok güzel bir şey, insan yalnız olmadığını hissediyor. Ben en çok evde ünlüyüm, 'eyvah babam geliyor' diyorlar" dedi.

Ünlü komedyen Tolga Çevik’in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Komedyen Tolga Çevik, 2004 yılında meslektaşı Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Çevik ile nikah masasına oturdu.

Ünlü komedyen Tolga Çevik’in 19 yıllık eşinin kim olduğunu duyanlar çok şaşırdı! Tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik

Geçtiğimiz yıl eşine doğum gününde diz çöküp yeniden evlilik teklifi eden ünlü komedyen Tolga Çevik, tam bir aile babası!

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