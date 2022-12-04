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Haberler Galeri 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe'den eşine tam destek!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 10:24

2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe'den eşine tam destek!

2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini fher fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni haber var. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2011'de Almanya'da kurulan bir mücevher firmasının hem ortağı, hem de yüzü olmuştu. Mesut Özil için şimdi de 2014 Türkiye güzeli olan eşi Amine Gülşe kamera karşısına geçti.

ÖMER KARAHAN
2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe’den eşine tam destek!

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe’den eşine tam destek!

Yıldız futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin ikinci kez kız çocukları olmuştu.

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2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe’den eşine tam destek!

Daha önce yaptığı açıklamalarda kızına kardeş düşündüklerini belirterek "5 çocuk sözümüz var" diyen Amine Gülşe ile eşi Mesut Özil sosyal medya hesaplarından kızlarının dünyaya geldiğini duyurmuştu.

2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe’den eşine tam destek!

Özil, Instagram hesabından ikinci bebeğinin fotoğrafını "Allah'a şükürler olsun sağ sağlim dünyaya geldin güzel kızımız Ela" notuyla paylaşmıştı.

2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe’den eşine tam destek!

Ela ismini koydukları bebeklerinin ilk karesini de paylaşmış olan Amine Gülşe ile Mesut Özil'e tebrik mesajları yağmıştı.

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