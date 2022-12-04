Giriş Tarihi: 04.12.2022 10:16
Güncelleme Tarihi: 04.12.2022
10:24
2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe'den eşine tam destek!
2019 yılında dünyaevine giren futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, mutlu evlilikleriyle düşman çatlatıyor. Eda ve Ela adında iki kızları olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe aşklarıyla sık sık magazine konu oluyor. Birbirlerine olan sevgilerini fher fırsatta dile getiren ünlü çiftten yeni haber var. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 2011'de Almanya'da kurulan bir mücevher firmasının hem ortağı, hem de yüzü olmuştu. Mesut Özil için şimdi de 2014 Türkiye güzeli olan eşi Amine Gülşe kamera karşısına geçti.