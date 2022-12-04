2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe eşi Mesut Özil için kamera karşısına geçti! Amine Gülşe’den eşine tam destek!

Futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Eda isminde bir kızları olan çift geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.