Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 12:31

20'lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile yaptığı evliliklerle bir dönem gündem olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak nostalji karesi ile takipçilerini büyüledi. Demet Şener 26 yıl öncesinden yaptığı paylaşım ile 20'lik halini takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener'e yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Şener'in nostaljik karesi...