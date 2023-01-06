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Haberler Galeri 20'lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...
Giriş Tarihi: 06.01.2023 12:21 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 12:31

20'lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile yaptığı evliliklerle bir dönem gündem olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak nostalji karesi ile takipçilerini büyüledi. Demet Şener 26 yıl öncesinden yaptığı paylaşım ile 20'lik halini takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener'e yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Şener'in nostaljik karesi...

20’lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak nostalji karesi ile takipçilerini büyüledi.

20’lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

26 yıl öncesinden yaptığı paylaşım ile 20'lik halini takipçilerinin beğenisine sunan Demet Şener'e yorum ve beğeni yağdı. İşte Demet Şener'in nostaljik karesi...

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20’lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Son olarak tbt paylaşımında bulunan Demet Şener kapak kızı olduğu kareye ""Tam 26 yıl olmuş, 20 yaşındaki Demet. Kızım İrem bu sene 17 yaşını dolduruyor🧿inanamıyorum. Ne mutlu bana bunca yıl, harika bir karıyer ve iki pırlanta gibi çocuk, daha ne ister insan" notunu düştü.

20’lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in 16 yaşındaki kızı güzelliğiyle annesini gölgede bıraktı. Anne-kızdan beğeni yağan poz geldi.

20’lik Demet Şener güzelliğiyle mest etti! Demet Şener hayranlarını 26 yıl öncesine götürdü! İşte nostaljik paylaşım...

1995 yılında Miss Turkey birincisi olan Demet Şener bu sene yapılan yarışmada jüri olmuştu. Şener Miss Turkey 2022 gecesinde kızı ile boy göstermişti.

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