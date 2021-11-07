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Haberler Galeri 22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!
Giriş Tarihi: 07.11.2021 11:44 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 11:47

22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali ile sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşına giren Birsu Demir, son olarak verdiği ayna pozu ile ilgi odağı olurken genç oyuncunun sütyensiz oluşu sosyal medyada yorumlara yansıdı. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları

22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali ile sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı.

22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti.

22 yaşındaki Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı... Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir sütyensiz pozu ile olay yarattı!

İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları

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