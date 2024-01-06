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Haberler Galeri 23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 11:54

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 47 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği 2023'e veda ederken dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvurdukları süreçte sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar, şimdilerde minik oğlu Ömer ile yeniden anne olmanın keyfini sürüyor. Hayranlarının büyük bir ilgi ile takip ettiği İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni poz geldi. İşte İpek Açar'ın minik oğlu Ömer ile kalpleri ısıtan pozu...

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!

Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan 47 yaşındaki İpek Açar 2019 yılında hayatını Alper Kömürcü ile birleştirmişti. Mutlu bir evlilik yürüten çift şimdi de bebek sevinci yaşıyor.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!

Sağlık nedenlerinden dolayı tekrar anne olamasının zor olduğunu daha önce dile getiren İpek Açar sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

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23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!

Müzisyen çift, bebeklerine 2023'ün son günlerinde kavuştu.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!

İpek Açar ile Alper Kömürcü oğullarına Ömer adını verdi.

23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvurdukları süreçte sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar, şimdilerde minik oğlu Ömer ile yeniden anne olmanın keyfini sürüyor.

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