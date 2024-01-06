Giriş Tarihi: 06.01.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
11:54
23 yıl sonra ikinci kez anne olan İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile yeni poz!
Merhum sanatçı Kayahan'la evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adından bir kızı olan İpek Açar, 47 yaşında ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2019 yılında Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar'ın bebeği 2023'e veda ederken dünyaya geldi. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda evlat edinebilmek için başvurdukları süreçte sürpriz bir şekilde hamile kaldığını öğrenen İpek Açar, şimdilerde minik oğlu Ömer ile yeniden anne olmanın keyfini sürüyor. Hayranlarının büyük bir ilgi ile takip ettiği İpek Açar'dan oğlu Ömer ile yeni poz geldi. İşte İpek Açar'ın minik oğlu Ömer ile kalpleri ısıtan pozu...