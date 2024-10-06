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Haberler Galeri 26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu
Giriş Tarihi: 06.10.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 14:14

26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu

Max Bendo, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın, Zeki Alasya gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora, son haliyle şoke etti. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın değişimi "Yok artık" dedirtiyor. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi...

26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu

Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Erimşah Bora'nın yeni mesleği ve değişimi duyanları çok şaşırttı.

26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

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26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu

Şimdilerde 25 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

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