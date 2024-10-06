Giriş Tarihi: 06.10.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
14:14
26’lık koca delikanlı oldu! Akasya Durağı’nın haylaz Can’ı Erimşah Bora değişimiyle pes dedirtti! Son halini görünler küçük dilini yuttu
Max Bendo, Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın, Zeki Alasya gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora, son haliyle şoke etti. Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın değişimi "Yok artık" dedirtiyor. İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi...