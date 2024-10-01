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Haberler Galeri 35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!
Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 09:41

35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, yeni bir iş için kolları sıvamışlardı. Ünlü çift Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle ilgi odağı oldular. Burcu Biricik eşiyle birlikte yeni bir iş yeri açtı. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan kısa bir süre sonra yeni bir projeye gerçekleştirdi. İşte Burcu Biricik'in yeni işi…

35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

2024 yılı Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin için farklı bir yıl oldu. Çift, önce kızları Luna'ya kavuşmanın mutluluğunu yaşadı, sonra da Ayvalık'ta yeni bir iş açtı.

35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

Başarılı oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü çift, yönetmen arkadaşları Buğra Alkıroğlu'nun ortaklığında 5 odalı butik otelin kapılarını geçen hafta açtı.

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35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

Sürdürülebilirlik ve doğayla bütünlük ilkeleri üzerine kurulu olan otelin odalarına Ağaç, Su, Toprak, Metal ve Ateş gibi doğadan esinlenen element isimleri verildi.

35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

Hürriyet'in haberine göre; Butik otelde ayrıca otelin dışarıdan misafir kabul eden bir restoranı ve barı da bulunuyor. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan sadece bir ay sonra böylesine heyecan verici bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı.

35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

Davette Biricik de dostları için kokteyller hazırladı. Reklam ve TV dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı bu etkinlikte, misafirler doğayla iç içe bir ortamın keyfini çıkardı hem de çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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