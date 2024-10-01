35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!

Hürriyet'in haberine göre; Butik otelde ayrıca otelin dışarıdan misafir kabul eden bir restoranı ve barı da bulunuyor. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan sadece bir ay sonra böylesine heyecan verici bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşarken, bu mutluluklarını özel bir davetle kutladı.