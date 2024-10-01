Giriş Tarihi: 01.10.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024
09:41
35 yaşındaki başarılı oyuncu Burcu Biricik’in yeni mesleği şaşkınlık yarattı! Elinden her iş geliyor!
Ünlü oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, yeni bir iş için kolları sıvamışlardı. Ünlü çift Ayvalık Küçükköy'deki yeni girişimleriyle ilgi odağı oldular. Burcu Biricik eşiyle birlikte yeni bir iş yeri açtı. Burcu Biricik ve Emre Yetkin, kızları Luna'nın doğumundan kısa bir süre sonra yeni bir projeye gerçekleştirdi. İşte Burcu Biricik'in yeni işi…