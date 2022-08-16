35’ine basan Sinem Kobal’a çok özel kutlama! Sinem Kobal’ın annesi paylaştı sosyal medya coştu! İşte minik Sinem...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:51

İkinci bebeğini iki ay önce kucağına alan güzel oyuncu Sinem Kobal dün 35 yaşına bastı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal kısa bir süre sonra ikinci kızı Leyla'ya kavuşmuştu. Güzel anne Sinem Kobal'a yeni yaşında sevenlerinde kutlama mesajları yağdı. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşan Sinem Kobal doğum gününde dostlarından gelen mesajları paylaşmayı ihmal etmedi. Özellikle Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal'ın nostaljik paylaşımı büyük ilgi gördü. İşte Sinem Kobal'ın annesinin paylaşımı ile dünya tatlısı minik Sinem...