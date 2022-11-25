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Haberler Galeri 4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:29

4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!

Türk Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü. Şimdilerde güzel bir genç kız olan Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşırıyor. 4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı geçtiğimiz günlerde 23 yaşına basmıştı. Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu son olarak kızının yeni yaşını birlikte çekildikleri kare ile kutlamıştı. İngiltere'de psikoloji okuyan Ayşe Nazlı Yumlu güzelliğiyle dikkat çekti. İşte şarkıcı Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son hali...

4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!

Pop müziğinin başarılı ismi Nilüfer'in Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı geçtiğimiz günlerde 23. yaşına basmıştı.

4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!

Nilüfer'in o dönem birlikte olduğu Reha Muhtar ile uzun uğraşlarla evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı büyüdü.

Şarkıcı Nilüfer evlat edindiği kızı Ayşe Nazlı'nın yeni yaşını bu sözlerle kutladı: "Hayat sana hep güzellikler getirsin..." | Video

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4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!

'Dünya Dönüyor', 'Başıma Gelenler', 'Boşver', 'Kim Arar Seni', 'Mavilim', 'Çok Uzaklarda' ve 'Namussuz Akşamlar' şarkıları Türk popunun klasikleri arasına giren Nilüfer, son yıllarda rap müziğin öne çıktığını belirten sanatçı, "Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" demişti.

4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

4 aylıkken evlat edinmişlerdi... Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar’ın kızı Ayşe Nazlı tam bir esmer güzeli oldu!

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Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta sanatçı, "O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?" sorusuna, "Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti.

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