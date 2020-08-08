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Haberler Galeri 42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

42 yaşındaki paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! mayosuyla olay oldu!

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen , 'dan paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi. hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 42 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Özay'ın 'Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye'' notuyla yaptığı ise sosyal medyada gündem olmuştu… Şimdi de mayolu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Tuğba Özay, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı…

Giriş Tarihi: 08.08.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 11:58
42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen , 'dan paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi. hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 42 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Özay'ın 'Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye'' notuyla yaptığı ise sosyal medyada gündem olmuştu… Şimdi de mayolu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Tuğba Özay, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı…

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Sık sık paylaştığı tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam eden 42 yaşındaki , son olarak mayosuyla poz verdi.

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42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Normalleşme sürecinin başlamasıyla kendisini tatil beldelerine atan ünlü isimlerin başında geldi.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

hesabını aktif olarak kullanan Özay, hesabından paylaştığı cüretkar pozlarına bir yenisini daha ekledi.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Tatilinden her anını hesabından takipçileriyle paylaşan 42 yaşındaki son olarak mayosuyla verdiği pozları paylaştı.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Özay'ın kısa sürede beğeni yağan pozlarına takipçileri de sessiz kalamadı.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Fotoğrafta göğüs uçları görünen Özay'a kusursuz fiziği üzerinden yorum yağdı.

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