42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Pembe mayosuyla olay oldu!

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Tuğba Özay, Instagram'dan paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 42 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği cesur bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Özay'ın 'Kim demiş havuza giderken topuklu ayakkabı giyilmez diye'' notuyla yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem olmuştu… Şimdi de mayolu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Tuğba Özay, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı…