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Haberler Galeri 42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

42 yaşındaki paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen , 'dan paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi. hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 42 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği cesur bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Özay'ın 'Kim demiş havuza giderken giyilmez diye'' notuyla yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem olmuştu… Şimdi de mayolu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Tuğba Özay, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı…

Giriş Tarihi: 14.07.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 13:43
42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen , 'dan paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi. hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren 42 yaşındaki Tuğba Özay, son olarak havuz başında verdiği cesur bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu. Özay'ın 'Kim demiş havuza giderken giyilmez diye'' notuyla yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem olmuştu… Şimdi de mayolu paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Tuğba Özay, verdiği pozlarla genç kızlara taş çıkarttı…

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

Manken , havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor.

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42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren 42 yaşındaki , havuz başında verdiği cesur bikinili pozlarıyla çok konuşulmuştu…

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen , 'dan paylaştığı mayolu fotoğraflarıyla karantinada dahi koruduğu vücudunu sergiledi.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

TOPUKLU AYAKKABIYLA HAVUZA GİRDİ

Koronavirüs sürecini 'da bulunan çiftliğinde geçiren ve haftanın 5 günü spor yapan Özay, tam bir tabiat ve doğa tutkunu olduğunu gösterdi.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

Mümkün oldukça izole bir hayat yaşayan başarılı ünlü manken, cesur havuz pozlarını hesabından takipçileriyle sık sık paylaşıyor.

42 yaşındaki Tuğba Özay sosyal medya paylaşımlarıyla genç kızlara taş çıkarttı! Topuklu ayakkabılarıyla havuzda…

Özay, 'Kim demiş havuza giderken giyilmez diye'' notuyla paylaştığı havuz pozları takipçileri tarafından tam not aldı.

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