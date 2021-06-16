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Haberler Galeri 42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!
Giriş Tarihi: 16.06.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 13:17

42 yaşındaki  fit hali görenleri kıskandırdı... !

Güzel oyuncu , tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinisiyle geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaşmıştı. , , ve gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 200 bin üzerinde beğeni aldı. 42 yaşındaki görenleri kıskandırdı...

42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!

Güzel oyuncu , tatil sezonunu bir açtı pir açtı.

42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!

Bikinisiyle geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaşmıştı.

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42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!

, , ve gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu , tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi.

42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan , hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı.

42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!

'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 200 bin üzerinde beğeni aldı.

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