42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı... Mine Tugay'dan tatil pozu!

Güzel oyuncu Mine Tugay, tatil sezonunu bir açtı pir açtı. Bikinisiyle geçtiğimiz günlerde kumsalda poz veren Tugay fotoğrafını "Sonunda" notuyla paylaşmıştı. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Mine Tugay, Instagram hesabından güzelliğini sergilediği iddialı pozunu paylaştı. Instagram'da 3,4 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafı kısa sürede 200 bin üzerinde beğeni aldı. 42 yaşındaki Mine Tugay fit hali görenleri kıskandırdı...