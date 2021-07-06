43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı! Deniz Akkaya düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor...

Ünlü manken Deniz Akkaya, her hareketiyle magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 1 milyon takipçiye sahip olan Akkaya, paylaşımlarıyla mest ediyor. Fit halleri ile göz dolduran Deniz Akkaya'nın, yıllardır merak edilen sırrı ortaya çıktı. Herkesin gıpta ile baktığı fiziğiyle dikkat çeken 43 yaşındaki Deniz Akkaya, her gün yüzlerce mesaj aldığını dile getirerek, fiziğinin ve sağlıklı yaşamanın sırrını açıkladı. İşte düzgün fiziği ve fit halleriyle genç kızlara taş çıkaran ünlü mankenin merak edilen o sırrı...