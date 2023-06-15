45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:40
Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
11:42
Deneyimli manken Ebru Şallı, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıkladı. Ünlü model ayrıca sanat dünyasından pek çok kişinin emekliliğe hak kazandığı EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı. Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek "45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz, daha burdayız. Durun" diye karşılık verdi. Öte yandan; Ebru Şallı, 19 yaşına giren oğlu Beren Tan'ın artık kendisini kıskandığını söyledi. İşte tüm detaylar…