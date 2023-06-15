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Haberler Galeri 45 yaşındaki Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! İşte emekli maaşı...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 11:42

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT'den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

Deneyimli manken Ebru Şallı, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıkladı. Ünlü model ayrıca sanat dünyasından pek çok kişinin emekliliğe hak kazandığı EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı. Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek "45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz, daha burdayız. Durun" diye karşılık verdi. Öte yandan; Ebru Şallı, 19 yaşına giren oğlu Beren Tan'ın artık kendisini kıskandığını söyledi. İşte tüm detaylar…

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

Ebru Şallı, katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Ünlü model sanat dünyasından pek çok kişinin emekliliğe hak kazandığı EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıkladı.

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

Şallı, konu hakkındaki soru üzerine "Başvurdum ve ben de emekli oldum, maaşım bağlandı. Maaşım 7 bin 500 TL. Bayramda ikramiyem geldi henüz harcamadım" diye konuştu.

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45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

"GENCİZ, DAHA BURADAYIZ"

Ebru Şallı, basın mensuplarının emekliliğin yaşlılık aylığı olduğunu hatırlatması üzerine ise gülerek "45 yaşındayım, daha yok yani. Genciz, daha burdayız. Durun" diye karşılık verdi.

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

Öte yandan; Ünlü model, 19 yaşına giren oğlu Beren Tan'ın artık kendisini kıskandığını söyledi. Oğlu ile arkadaş gibi olduklarını söyleyen Şallı, birlikte geçirdikleri bir tatil anısını anlattı.

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli oldu! İşte emekli maaşı...

"BENİMLE KANKA DURUMU VAR"
Ünlü model, 19 yaşına giren oğlu Beren'in artık kendisini kıskandığını söyledi. Şallı, bir yurt dışı tatilinde aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

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