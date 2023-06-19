45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

Takvim'in haberine göre; Ünlü manken, "Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi geldi. Görünce şaşırdım ama gerçekten gurur verici" diye konuştu.