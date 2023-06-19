Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
10:35
45 yaşındaki Ebru Şallı EYT'den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım
Deneyimli manken Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıklamıştı. Ünlü model ayrıca sanat dünyasından pek çok kişinin emekliliğe hak kazandığı EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıklamıştı. EYT yasasından faydalanarak emekli olan ve 7 Bin 500 TL maaş alan Ebru Şallı, oğlu Beren'in haftalığına zam yaptı. Ebeveynlere seslenen ünlü manken "Çocuğunuzu sosyal medya ve Tiktok'tan uzak tutun" dedi.