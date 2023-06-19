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Haberler Galeri 45 yaşındaki Ebru Şallı EYT'den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım
Giriş Tarihi: 19.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 10:35

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT'den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

Deneyimli manken Ebru Şallı, EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu açıklamıştı. Ünlü model ayrıca sanat dünyasından pek çok kişinin emekliliğe hak kazandığı EYT yasasından kendisinin de faydalandığını ve geçtiğimiz günlerde bayram ikramiyesini aldığını açıklamıştı. EYT yasasından faydalanarak emekli olan ve 7 Bin 500 TL maaş alan Ebru Şallı, oğlu Beren'in haftalığına zam yaptı. Ebeveynlere seslenen ünlü manken "Çocuğunuzu sosyal medya ve Tiktok'tan uzak tutun" dedi.

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

Ebru Şallı, önceki gün Baltalimanı'ndaki bir kafede görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde EYT yasasından faydalanarak emekli olduğunu ve 7 bin 500 lira maaşa bağlandığını açıklayan Şallı, henüz maaşını almadığını söyledi.

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

Takvim'in haberine göre; Ünlü manken, "Türk vatandaşı olarak 17 yaşından beri çalışıyorum. Henüz ilk maaşı almadım ama geçen hafta bayram ikramiyesi geldi. Görünce şaşırdım ama gerçekten gurur verici" diye konuştu.

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45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

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EYT sonrası oğlu Beren'in haftalığına zam yaptığını esprili bir dille söyleyen Şallı, "Bero'nun maaşına zam yaptım. Haftalığını her Pazartesi hesabına yatırıyorum" ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

Ünlü manken, muhabirlerin "Oğlunuzun ünlü çocuğu olması sizi zorluyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

45 yaşındaki Ebru Şallı EYT’den emekli olmuştu! Bero’nun maaşına zam yaptım

Ergenler biraz korkutuyor ama spor bunların ilacı. O yüzden bütün anne ve babalara sesleniyorum. Çocuklarınızı sosyal medyadan uzak tutup direk spora verin.

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