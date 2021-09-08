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Haberler Galeri 45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen'in sahne şıklığı ile yaktı geçti...
Giriş Tarihi: 08.09.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 15:19

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen'in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Gülşen, yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı olmayı başarıyor. Şarkıcı Gülşen, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle sahnelere hızlı dönen şarkıcılar arasında yerini aldı. Hızlı bir konser temposuna giren Gülşen sahne kıyafetleri ile adından söz ettirdi. Son olarak yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attıran Gülşen'e beğeni yağdı... İşte 45 yaşındaki Gülşen'in birbirinden iddialı sahne kıyafetleri...

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen’in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Ünlü şarkıcı Gülşen'in her yaptığıyla gündem oluyor. Gülşen, 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı sürdüren Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 2017 yılında ise oğulları Azur Benan'ı kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı.

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen’in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Gülşen, yaptığı cüretkar paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı olmayı başarıyor. Şarkıcı Gülşen, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle sahnelere hızlı dönen şarkıcılar arasında yerini aldı.

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45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen’in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Hızlı bir konser temposuna giren Gülşen sahne kıyafetleri ile adından söz ettirdi.

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen’in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Son olarak yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attıran Gülşen'e beğeni yağdı...

45 yaşındaki şarkıcı Gülşen yeşil mini elbisesi ile sahnenin tozunu attırdı! Gülşen’in sahne şıklığı ile yaktı geçti...

Kendisini dinlemeye gelen hayranlarını gece boyunca söylediği şarkılarla eğlendiren Gülşen, sevenlerin bol bol alkış aldı.

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