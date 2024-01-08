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Haberler Galeri 46 yaşındaki Irmak Ünal'dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti
Giriş Tarihi: 08.01.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 12:23

46 yaşındaki Irmak Ünal'dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti

Son olarak 2017 yılında "Dolunay" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Irmak Ünal, radikal bir karar ile Endonezya'ya taşınmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Irmak Ünal, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünal, 169 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve spor önerileri ile ses getiriyor. Düzenli spor yapması ve fiziğini korumasıyla tanınan oyuncu, son olarak karın kaslarını sergiledi. Ünlü isim sosyal medyayı salladı.

46 yaşındaki Irmak Ünal’dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti

2017 yılında 'Dolunay' dizisinde kamera karşısına geçen Irmak Ünal, sürpriz bir kararla Bali'de yaşamaya başlamıştı. Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı.

46 yaşındaki Irmak Ünal’dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti

Bu radikal kararı sonrası ünlü oyuncu Irmak Ünal, geçmişten bu yana devam ettirdiği spor alışkanlığından da ödün vermiyor.

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46 yaşındaki Irmak Ünal’dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti

Ünal, spor yaptığı anları ve bikini pozlarını Instagram'dan sık sık paylaşıyor.

46 yaşındaki Irmak Ünal’dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti

46 yaşındaki Irmak Ünal, son olarak 200 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karın kaslarını sergiledi.

46 yaşındaki Irmak Ünal’dan kas şov! Sosyal medyayı yaktı geçti

Aynadan çektiği bir karesini "Kendi motivasyonun ol" mesajıyla yayınlayan Ünal'a, beğeni yağdı. Ünlü ismin karın kasları ise dikkat çekti.

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