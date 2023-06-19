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Haberler Galeri 47 yaşına basan Alişan'a eşi Buse Varol'dan aşk pozlarıyla kutlama! "El ele yaşlanmak"
Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:12 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 15:22

47 yaşına basan Alişan'a eşi Buse Varol'dan aşk pozlarıyla kutlama! "El ele yaşlanmak"

Sevilen şarkıcı Alişan, bugün 47 yaşına girdi! Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan'ın Burak ve Eliz adında iki de çocuğu var. 2018 yılında evlenen çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Buse Varol son olarak eşi Alişan'ın doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutladı. Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş da kötü günlerinde kendilerinin en büyük destekçisi olan sanatçının doğum günü kutlamayı ihmal etmedi....

47 yaşına basan Alişan’a eşi Buse Varol’dan aşk pozlarıyla kutlama! El ele yaşlanmak

Geçmişte evliliklerinde kısa süreli kriz yaşayan Alişan ile Buse Varol'un aşkı kazanmış ikili eski mutlu günlerine geri dönmüştü. 2018 yılında evlenen çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor.

47 yaşına basan Alişan’a eşi Buse Varol’dan aşk pozlarıyla kutlama! El ele yaşlanmak

Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan'ın Burak ve Eliz adında iki de çocuğu var.

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47 yaşına basan Alişan’a eşi Buse Varol’dan aşk pozlarıyla kutlama! El ele yaşlanmak

Sevilen şarkıcı Alişan, bugün 47 yaşına girdi!

47 yaşına basan Alişan’a eşi Buse Varol’dan aşk pozlarıyla kutlama! El ele yaşlanmak

Buse Varol son olarak eşi Alişan'ın doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutladı.

47 yaşına basan Alişan’a eşi Buse Varol’dan aşk pozlarıyla kutlama! El ele yaşlanmak

Buse Varol paylaşımına şu notu düştü "Benim canım kocam, hayat arkadaşım, çocuklarımın biricik babası iyi ki doğdun sevgilim...

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