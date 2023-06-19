47 yaşına basan Alişan'a eşi Buse Varol'dan aşk pozlarıyla kutlama! "El ele yaşlanmak"

Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:12
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
15:22
Sevilen şarkıcı Alişan, bugün 47 yaşına girdi! Oyuncu Buse Varol ile mutlu bir evliliği olan Alişan'ın Burak ve Eliz adında iki de çocuğu var. 2018 yılında evlenen çift birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiriyor. Buse Varol son olarak eşi Alişan'ın doğum gününü paylaştığı aşk pozlarıyla kutladı. Alişan'ın genç yaşta kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş da kötü günlerinde kendilerinin en büyük destekçisi olan sanatçının doğum günü kutlamayı ihmal etmedi....