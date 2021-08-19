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Haberler Galeri 47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı
Giriş Tarihi: 19.08.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 06:35

47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu. Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu. 47 yaşındaki türkücü Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını her gün şaşırtmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, kırmızı ruju, siyah kombiniyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ünlü türkücü Songül Karlı, kırmızı ruju, siyah kombiniyle sosyal medyayı kasıp kavurdu.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Songül Karlı'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Ünlü türkücünün paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

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47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Eski eşi ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündem olan Songül Karlı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Songül Karlı'nın "Bir ekmeğe bile muhtaç kaldım" sözleri çok konuşulmuştu.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah kombini kırmızı rujuyla sosyal medyayı çalkaladı! Düzgün fiziği ile genç kızları kıskandırdı

Son yaptığı paylaşımla yorum yağmura tutuldu.

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