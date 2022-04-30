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Haberler Galeri 47'lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! "Taş yanında yumuşak kalır" Pınar Altuğ'un fit hali ile övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 30.04.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 12:04

47'lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! "Taş yanında yumuşak kalır" Pınar Altuğ'un fit hali ile övgüleri topladı!

Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu! "Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu. 47 yaşında olmasına rağmen fit görüntüsüyle genç kızları kıskandıran güzel oyuncunun, spor taytı ile amuda kalktığı anlar büyük ilgi görmüştü. Son olarak Pınar Altuğ mini şortu ile sosyal medyayı salladı. Güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ'a övgü dolu yorumlar yağdı.

47’lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! Taş yanında yumuşak kalır Pınar Altuğ’un fit hali ile övgüleri topladı!

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

47’lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! Taş yanında yumuşak kalır Pınar Altuğ’un fit hali ile övgüleri topladı!

Pınar Altuğ düzgün fiziğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu!

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47’lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! Taş yanında yumuşak kalır Pınar Altuğ’un fit hali ile övgüleri topladı!

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde yoga kampında paylaştığı kareler ile ilgi odağı olmuştu.

47’lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! Taş yanında yumuşak kalır Pınar Altuğ’un fit hali ile övgüleri topladı!

2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafta fit vücuduyla kendine hayran bıraktı.

47’lik Pınar Altuğ mini şortu ile yaktı geçti! Taş yanında yumuşak kalır Pınar Altuğ’un fit hali ile övgüleri topladı!

Instagram hesabınan yoga kampında çekilen fotoğraflarını paylaşan Pınar Altuğ, amuda kalktığı fotoğrafındaki fit vücuduyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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