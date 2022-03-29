Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:53
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
12:00
48 yaşındaki Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! Songül Karlı'nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!
48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak göğüs dekoltesi oldukça derin elbisesi ile oldukça cüretkar bir paylaşım yaptı. Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. Instagram hesabından dans ettiği anları paylaşan Songül Karlı'nın işveli halleri takipçilerinin diline düştü. Songül Karlı'nın neşeli hallerine yine derin göğüs dekoltesi damga vurdu!