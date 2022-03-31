Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak göğüs dekoltesi oldukça derin elbisesi ile oldukça cüretkar bir paylaşım yaptı. Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.