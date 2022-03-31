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Haberler Galeri Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:12

Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak göğüs dekoltesi oldukça derin elbisesi ile oldukça cüretkar bir paylaşım yaptı. Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. Instagram hesabından dans ettiği anları paylaşan Songül Karlı'nın işveli halleri takipçilerinin diline düştü. Songül Karlı'nın neşeli hallerine yine derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak göğüs dekoltesi oldukça derin elbisesi ile oldukça cüretkar bir paylaşım yaptı. Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyada sık sık ilgi odağı oluyor.

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Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de dekolteli pozlarından vazgeçmiyor.

Songül Karlı işveli dansı ile dillere düştü! 48 yaşındaki Songül Karlı’nın dans şovuna derin göğüs dekoltesi damga vurdu!

Geçtiğimiz aylarda Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu olarak boy gösteren Songül Karlı kıyafetleri ile de çok beğenilmişti.

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