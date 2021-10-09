49'luk Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği 'yok artık' dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlülerden. 49 yaşındaki ünlü isim, Instagram'da 876 bin takipçiye sahip. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken, paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Derin ve Deren adından iki genç kızı bulunan Samyeli, her paylaşımıyla adeta büyülüyor. Güzel şarkıcı, aile pozlarına bir yenisini ekledi. Bu kez kardeşi Sühan Samyeli ile paylaşan 49 yaşındaki güzel, sosyal medyayı salladı. İkilinin benzerliğini ilk kez görenler, 'yok artık' dedi! İşte Defne Samyeli ile Sühan Samyeli'nin olay yaratan o pozu...