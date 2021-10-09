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Haberler Galeri 49'luk Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği 'yok artık' dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...
Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:52 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 17:06

49'luk Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği 'yok artık' dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlülerden. 49 yaşındaki ünlü isim, Instagram'da 876 bin takipçiye sahip. Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken, paylaşımlarıyla hayranlarını mest eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Derin ve Deren adından iki genç kızı bulunan Samyeli, her paylaşımıyla adeta büyülüyor. Güzel şarkıcı, aile pozlarına bir yenisini ekledi. Bu kez kardeşi Sühan Samyeli ile paylaşan 49 yaşındaki güzel, sosyal medyayı salladı. İkilinin benzerliğini ilk kez görenler, 'yok artık' dedi! İşte Defne Samyeli ile Sühan Samyeli'nin olay yaratan o pozu...

48’lik Defne Samyeli’nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği ’yok artık’ dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

49 yaşındaki Defne Samyeli, fit halleri ve güzelliği ile herkesi kıskandırmaya devam ediyor.

48’lik Defne Samyeli’nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği ’yok artık’ dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Eski spiker, oyuncu ve şimdilerde şarkıcı olan Defne Samyeli, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmış, sevenlerini korkutmuştu.

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48’lik Defne Samyeli’nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği ’yok artık’ dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

İyileştikten sonra sahnelere dönen Samyeli, her hareketiyle dikkat çekmeye ve magazin gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor.

48’lik Defne Samyeli’nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği ’yok artık’ dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Ünlü isim son olarak, 876 bin takipçili Instagram hesabından kardeşi Sühan Samyeli ile yeni bir fotoğrafını yayınladı.

48’lik Defne Samyeli’nin erkek kardeşi Sühan Samyeli ile benzerliği ’yok artık’ dedirtti! Görenlerin ağzı açık kaldı...

Sanatçının kardeşini tanımayan takipçileri, ikilinin benzerliği karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

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